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Ответ полиции на случай в Кохтла-Ярве: полицейский знал о депортации и сказал об этом собравшимся

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Jaanus Lensment/Postimees

На выходных телеканал TV3 опубликовал сюжет, в котором член правления организации Memento в Алутагузе Лембит Притс заявил, что к ним во время акции подошел полицейский, который якобы ничего не слышал о мартовской депортации, сообщает портал Elu24.

Ситуацию прокомментировал глава Йыхвиского отделения полиции Калле Куусик:

В субботнюю программу телеканала TV3 попало достойное сожаление недопонимание, которое необоснованно выставило полицию в плохом свете. Мартовская депортация оставила глубокий след в душе эстонского народа. И мы, полицейские, чтим память всех погибших, среди которых были и наши коллеги.

Мы побеседовали с полицейским, о котором шла речь в новости и, по его словам, недоразумения на тему мартовской депортации не было. Полицейский прибыл на место проведения акции с целью взять подпись организатора мероприятия. Акция была согласована с Департаментом полиции и погранохраны и полицейские были о ней осведомлены.

Когда полицейский прибыл на место, участники акции произносили речи. Поэтому он подождал их окончания, чтобы не мешать собравшимся. Организатор мероприятия, 71-летняя женщина, сама обратилась к полицейскому и поставила подпись. На вопрос о том, знает ли молодой человек, что здесь происходит, полицейский ответил утвердительно.

Организатор заявила, что и полицейский может зажечь свечу, но он, извинившись, отказался и покинул место акции. По словам полицейского, в разговоре с участниками акции у него не было никакого недопонимания. Также полицейский ни разу не соприкасался с фигурировавшим в новостном сюжете Лембитом Притсом.

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