Видео: женщина проучила автохама, закинув его в багажник

Как видно на записи, которую сделали друзья автохама, на парковке мужчина подрезал автомобиль мастера спорта по пауэрлифтингу Оксаны Кошелевой, выполнив так называемый «полицейский разворот». Кошелева, недолго думая, вытащила автохама из автомобиля и отправила его в багажник своей машины, пишет Rus.Tvnet.

«Вспылила. Я спокойно ехала, а тут он мне навстречу, я его даже не видела. Ну, вышла, а в ответ оскорбления посыпались. И тут у меня вырвалось, мол, я тебя сейчас в бараний рог скручу. А он мне нагло, типа скрути! Ну, а что с ним еще оставалось делать?! Я ведь борьбой занималась, потому инстинктивно уложила его на лопатки в свой багажник. А дальше он мне из багажника, мол, я тебя узнал, ты же сильная женщина. И все — мы засмеялись, разговорились и даже телефончиками обменялись. Проехали всего метров 150», — рассказала 24 марта «Комсомольской правде» Оксана.

Снимавшие вызвали полицию, но писать заявление на Кошелеву передумали. Как выяснилось позже, ее жертва даже тренировалась вместе с ней в одном зале.