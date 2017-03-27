МИД Италии: без привлечения России невозможно решить ни одного международного кризиса

"Несмотря на все сложности, связанные с ситуацией на Украине, мы твердо верим в диалог с Россией и мы работали над тем, чтобы и у наших партнеров появилось понимание, что без привлечения Москвы невозможно решить ни одного международного кризиса и ответить на современные глобальные вызовы", - сказал Альфано.

Он считает, что конструктивный подход Москвы к разрешению украинского кризиса может послужить восстановлению "устойчивого и плодотворного диалога между РФ и ЕС". По его мнению, может быть пересмотрен и санкционный режим, "поскольку срок действия ограничительных мер (в отношении РФ) напрямую связан со степенью реализации минских соглашений".

Глава МИД Италии полагает, что для урегулирования на Украине важно заручиться поддержкой всех сторон. "От нас вовсе не ускользают противоречивые аспекты в реализации минских соглашений, - сказал министр, отвечая на вопрос о том, как Рим оценивает степень реализации договоренностей со стороны Киева. - Однако это не может служить поводом и отговоркой, чтобы оттягивать выполнение взятых на себя сторонами обязательств. Наоборот, нужно больше импульсов для достижения заметных результатов".

"Ни для Европы, ни для Украины и России нет никакой пользы в затяжной конфликтной ситуации в самом сердце континента. Нужно стремиться к благоприятным условиям для достижения компромисса, сосредоточив силы на настоящих проблемных вопросах переговорного процесса. Разумеется, мы ждем, что и со стороны Киева, и со стороны Москвы будет в полной мере проявлена политическая воля для достижения этого компромисса", - подчеркнул Альфано.