Общественный транспорт ждут принципиальные перемены

Lux Express принадлежащий концерну Mootor Grupp, обслуживает практически все линии дальнего следования внутри страны, и их количество только прибавляется. На рынок выведена дешевая фирма Simple Express, а SEBE обслуживает, как тартуские линии, так с июля начнет обслуживать и все пярнуские линии.

Самым главным вопросом для эстонского транспортного предприятия, начавшего свою деятельность в 1995 году, сегодня является то, как в течение ближайшего десятилетия найти решение для пассажира, предпочитающего услугу «от двери к двери» и и не желающего планировать свое время в зависимости по времени отправки автобуса.

«Ясно, что завтрашний пассажир постоянно будет находиться в онлайне, он постоянно общается. Он очень требовательный, тут же выражает свои эмоции – свое недовольство или свою радость – и это накладывает на оказывающих услуги особую ответственность. Нужно тут же отказываться от всего старомодного», - сказал собственник и председатель правления Mootor Grupp Хуго Осула.

Зимой холодильник на колесах

По словам транспортного предпринимателя, за прошедшие десять лет изменилось само понимание того, что из себя представляет общественный транспорт. «Я бы сказал так, за последние десять лет нам удалось изменить значение того, что такое автобус. У всех было мнение с прежних времен, что автобус – это зимой холодильник на колесах, а летом – баня на колесах, что от них ждать», - сказал Осула.

По его словам, автобусы превратились в предприятия, оказывающие мультиуслуги.

«Мультиуслуги в том смысле, что сегодня для поездки на автобусе, мы продаем пассажиру двойное время. И знаете, как это происходит? Если ты едешь из Таллинна в Тарту, или из Таллинна в Ригу, то ты можешь в это время выполнять свою работу, смотреть фильмы, общаться с близкими, знакомыми – проводить время с пользой. Ты больше не едешь на автобусе из пункта А в пункт Б, ты полностью находишься во временном пространстве», - сказал он.

Исходя из этого, по словам предпринимателя, основная проблема заключается в том, каким образом выполнить задачу, при которой пассажир хочет получить современную и дешевую поездку от двери до двери и именно тогда, когда у него возникнет в этом потребность.

«Кроме того, люди же не ездят от автобусного вокзала до автобусного вокзала, они ездят от двери до двери», - отметил Осула.

И хотя автобусы Mootor Grupp ездят в девяти странах, по словам председателя правления дочернего предприятия Lux Express Ханнеса Саарпуу, общие ожидания пассажиров везде одни и те же: « Ожидания клиентов и десять лет назад, и в последующее десятилетие будут одинаковыми: клиент хочет максимально хорошее решение за максимально низкую цену».

Главный конкурент – легковой автомобиль

«Если мы сравним страны Балтии, то самым большим вызовом для нас всегда было увеличение популяризации автобусного транспорта в Литве, где у людей есть естественное предпочтение машин – популярность машин в обществе по историческим или иным причинам там намного больше, чем в Эстонии», - сказал Саарпуу.