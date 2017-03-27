Общественный транспорт ждут принципиальные перемены

Действующая в девяти странах эстонская автобусная фирма Lux Express не считает важным в течение ближайших пяти-десяти лет реагировать на то, что делают конкуренты, а предпочитает сосредоточиться на пожеланиях пассажиров.
Lux Express принадлежащий концерну Mootor Grupp, обслуживает практически все линии дальнего следования внутри страны, и их количество только прибавляется. На рынок выведена дешевая фирма Simple Express, а SEBE обслуживает, как тартуские линии, так с июля начнет обслуживать и все пярнуские линии.
Самым главным вопросом для эстонского транспортного предприятия, начавшего свою деятельность в 1995 году, сегодня является то, как в течение ближайшего десятилетия найти решение для пассажира, предпочитающего услугу «от двери к двери» и и не желающего планировать свое время в зависимости по времени отправки автобуса.
«Ясно, что завтрашний пассажир постоянно будет находиться в онлайне, он постоянно общается. Он очень требовательный, тут же выражает свои эмоции – свое недовольство или свою радость – и это накладывает на оказывающих услуги особую ответственность. Нужно тут же отказываться от всего старомодного», - сказал собственник и председатель правления Mootor Grupp Хуго Осула.
Зимой холодильник на колесах
По словам транспортного предпринимателя, за прошедшие десять лет изменилось само понимание того, что из себя представляет общественный транспорт. «Я бы сказал так, за последние десять лет нам удалось изменить значение того, что такое автобус. У всех было мнение с прежних времен, что автобус – это зимой холодильник на колесах, а летом – баня на колесах, что от них ждать», - сказал Осула.
По его словам, автобусы превратились в предприятия, оказывающие мультиуслуги.
«Мультиуслуги в том смысле, что сегодня для поездки на автобусе, мы продаем пассажиру двойное время. И знаете, как это происходит? Если ты едешь из Таллинна в Тарту, или из Таллинна в Ригу, то ты можешь в это время выполнять свою работу, смотреть фильмы, общаться с близкими, знакомыми – проводить время с пользой. Ты больше не едешь на автобусе из пункта А в пункт Б, ты полностью находишься во временном пространстве», - сказал он.
Исходя из этого, по словам предпринимателя, основная проблема заключается в том, каким образом выполнить задачу, при которой пассажир хочет получить современную и дешевую поездку от двери до двери и именно тогда, когда у него возникнет в этом потребность.
«Кроме того, люди же не ездят от автобусного вокзала до автобусного вокзала, они ездят от двери до двери», - отметил Осула.
И хотя автобусы Mootor Grupp ездят в девяти странах, по словам председателя правления дочернего предприятия Lux Express Ханнеса Саарпуу, общие ожидания пассажиров везде одни и те же: « Ожидания клиентов и десять лет назад, и в последующее десятилетие будут одинаковыми: клиент хочет максимально хорошее решение за максимально низкую цену».
Главный конкурент – легковой автомобиль
«Если мы сравним страны Балтии, то самым большим вызовом для нас всегда было увеличение популяризации автобусного транспорта в Литве, где у людей есть естественное предпочтение машин – популярность машин в обществе по историческим или иным причинам там намного больше, чем в Эстонии», - сказал Саарпуу.
«Если мы возьмем Латвию, то там транспорт между городами организован так же, как в Эстонии организовано сообщение между уездами – государство решает, куда и как часто будут ездить, и в небольших количествах заказывает транспорт у перевозчиков. Реальность же такова, что популярность общественного транспорта со временем там снижается, поскольку ожидания от услуги у пассажиров и у государства сильно различаются», - сказал руководитель Lux Ekspress.
Если на внутриэстонских линиях количество пассажиров предприятия в прошлом году выросло на 20 процентов, то в Латвии оно каждый год снижается, влияя, таким образом, и на качество услуги: «И какова же реакция государства на это? Ясно, что раз пассажиров становится меньше, приходится сокращать и количество линий», - отметил Саарпуу. Что же касается Литвы, то уже на уровне Европейской Комиссии обратили внимание на то, что местный рынок не отвечает правилам Европейского союза, поэтому перемены в ближайшие годы там неизбежны.
Саарпуу обратил внимание и на то, что в отличие от распространенного мнения, что машина – самый большой конкурент автобусных фирм на всех рынках, где работает Lux Ekspress, это не совсем так.
По его словам, за последние три-четыре года фирме удалось увеличить количество пассажиров на линии Таллинн-Тарту на половину именно за счет пассажиров, прежде предпочитавших автомобили, поскольку других направлений, откуда они могли прийти, просто нет.
Уверенности в отношении поездов нет
И хотя еще в конце прошлого года оговаривалось желание Lux Eskpress начать возить пассажиров линии Тарту-Таллинн на поезде, больше таких разговоров не ведется. Саарпуу вспоминает конец 2012 года, когда у предприятия был четкий план запустить поезд на линии Таллинн-Петербург. Имелись как технические планы по поездам, так и по коммерческим перевозкам.
«Причина, почему мы в тот момент остановились, заключается в том, что если мы посмотрим на экономическую среду и отношения между Эстонией и Россией, то в ситуации, когда говорится: это здорово, мы вас поддержим, но реально нет ни одной гарантии или какого-то явного обеспечения на случай, если ты эти поезда в итоге привезешь, что они смогут выйти на линию через пять, или даже через десять лет, частный инвестор не станет брать на себя такие риски», - объяснил Саарпуу.
Провал дешевой фирмы шотландца миллиардера Брайна Сутера на эстонском рынке Хуго Осула объясняет просто: «Трудно делать революцию на рынке, где эта революция уже произошла, где уже произошли стратегические изменения по отношению к клиенту и в плане маркетинга. И, возможно, немного свою роль сыграло и то, что домашняя работа была проделала недостаточно, а также то, что местные перевозчики очень цепкие».
Отвечая на вопрос, какие недостатки имеются в Эстонии, как в зоне деятельности его предприятия, Осула остался дипломатичным: «В мире предпринимательства по этому поводу есть одно правило: разумнее подстроиться со своей услугой, бизнесом и предпринимательством, чем пытаться изменить страну. Именно это стало залогом нашего 20-летнего успеха».
Саарпуу добавил, что сейчас предприятие придерживается позиции, что рынок мог бы быть еще более свободным и гибким: «Мы за открытый рынок и за то, чтобы перевозчики могли предложить своим клиентам те услуги, которые они хотят».
Mootor Grupp AS
Концерн начал свою деятельность в Эстонии в 1992 году, а на международном уровне в 1994 году.
В концерн входят:
- SEBE AS
- Eesti Buss OÜ
- Lux Express Grupp (Дочерние предприятия в Эстонии, Латвии, Литве и в России)
- T Grupp AS (в нее входят T-pilet и развивающий его T solutions)
- Milrem OÜ
- Cargobus OÜ
- Busland OÜ
- Таллиннский автовокзал
- Тартуский автовокзал
Управление концерном осуществляется в Эстонии, услуги продаются в Северных странах, в России, в странах Балтии, в Польше и в Германии.
Источник: бизнесрегистр, домашняя страница предприятия.