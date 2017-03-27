Посол Великобритании эстонцам: создавайте у нас рабочие места, Брекзит не помеха

Она отметила, что Брекзит означает, что Великобритания покинет Евросоюз, но не Европу. «По большей части все будет по-прежнему и после Брекзита. После выхода из ЕС, Великобритания по-прежнему будет открыта для зарубежных предприятий», - цитирует ее слова портал Tehnika.

Баббир посетила 24 марта фирму Nevercode, которая в январе 2017 года открыла свой офис в Великобритании.