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Асфальтовый завод запущен: в Таллинне начался период большого ремонта дорог

Rus.Postimees.ee
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Ремонт дороги. Фото иллюстративное | ФОТО: Mihkel Maripuu

Сегодня запущен завод по производству летнего асфальта АО "Таллинна Теэде".

Первые порции асфальта пойдут на улицы Лаагна, Смуули, Линну и бульвар Вабадузе. Там ремонтные бригады фирмы уже ранним утром приступили к фрезеровке и укладке асфальта. В зависимости от погодных условий, на этой неделе работы могут развернуться также на Нарвском и Петербургском шоссе.

В ходе первого этапа, до 15 мая, ремонт будет вестись в основном на магистралях с интенсивным движением и по маршрутам общественного транспорта. Точный объем работ на сезон будет определен к 1 мая. Сейчас городской бюджет располагает на эти цели 8,1 миллиона евро. В первом квартале дорожники столицы выполнили работ на 1,4 миллиона евро.

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