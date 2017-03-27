Видео: 40 лет назад произошла страшная авиакатастрофа на Тенерифе, в которой погибли 583 человека

27 марта 1977 года Boeing 747 компании KLM готовился ко взлету в аэропорту Лос-Родеос на Тенерифе, однако столкнулся с самолетом аналогичного типа американской компании Pan Am. Оба самолета загорелись, передают ABC News и Business Insider.

Самолет Pan Am (Pan American World Airways) летел из Лос-Анджелеса на Канарские острова, однако в аэропорту Гран-Канарии, куда он направлялся, произошел теракт - сторонники движения за независимость Канарских островов взорвали бомбу в зале ожидания аэропорта. Теракт не повлек человеческих жертв, но движение самолетов было перенаправлено. Boeing Pan Am направили на Тенерифе в аэропорт Лос-Родеос.

Boeing 747 авиакомпании Pan Am / wikipedia.org

Аэропорт Лос-Родеос был значительно меньше и у́же аэропорта в Лас-Пальмасе. Он был заполнен самолетами из-за перенаправленных с Гран-Канарии рейсов. Диспетчерский центр и пилоты должны были быть очень точными, чтобы все самолеты уместились на взлетном поле.

Самолет Pan Am успешно приземлился в аэропорту, но из-за того, что пилоты готовились лететь дальше в Лас-Пальмас, возникли проблемы.

Там же находился Boeing 747 голландской фирмы KLM, который прибыл из Амстердама и тоже должен был лететь в Лас-Пальмас. Когда самолет KLM был заправлен, пилоты выехали на взлетную полосу, чтобы можно было подняться в воздух.

Boeing 747 авиакомпании KLM / wikipedia.org

В это же время капитану самолета Pan Am была дана команда выезжать на взлетную полосу, однако связь с диспетчерами прерывалась и часть информации не дошла до пилота.

После часа ожидания самолет KLM получил разрешение отправляться на старт. Пилоты доехали до конца полосы и развернули самолет, чтобы стартовать. В то же время на рулежную дорожку повернул самолет Pan Am. Ни один из пилотов не заметил другого самолета, поскольку освещения не было и стоял густой туман.

Команда KLM не знала, что всего в 1400 метрах от них находится самолет Pan Am, который также готовился разворачиваться и взлетать.

Общение между диспетчерами и пилотами происходило по радиосвязи VHF, при которой разговор может происходить лишь попеременно - если один говорит, то он не слышит то, что говорит в этот момент другой.

Ведя переговоры с диспетчерской по связи VHF, пилоты начали ускорение самолета для взлета, несмотря на то, что в непосредственной близости находился самолет Pan Am.

Следствие показало, что капитаны KLMi и Pan Am не знали, что они находятся на одной полосе из-за плотного тумана, который сгущался все сильнее.

Капитан самолета Pan Am понял, что что-то пошло неправильно, когда увидел огни самолета KLM. На записи с черного ящика слышно, как он кричит второму пилоту, что самолет врежется в них и что нужно отклониться в сторону.

Реконструкция авиакатастрофы 1977 года / wikipedia.org

Второй пилот попытался уклониться от столкновения с KLM, но маневр не удался. Пилоты KLM в свою очередь попытались избежать столкновения, но двигатель их самолета, взлетевшего на скорости 290 км/час, зацепил верхнюю часть самолета Pan Am.

При столкновении самолеты загорелись, на борту KLM погибли 234 пассажира и 14 членов экипажа. В самолете Pan Am погиб 321 пассажир и 14 членов экипажа. 54 пассажирам этого рейса и нескольким членам экипажа удалось спастись.

В катастрофе не были виноваты пилоты или техническое состояние самолетов. Капитан "Боинга" KLM Якоб ван Зантен был очень опытным пилотом.

Как показало расследование катастрофы, она стала следствием нескольких роковых совпадений. Связь между самолетами и диспетчерским центром была слабой, и пилоты неверно поняли инструкции. Кроме того, в маленьком аэропорту Лос-Родеос было слишком много самолетов, погода была плохой и туман ограничивал видимость. В аэропорту была лишь одна взлетно-посадочная полоса и одна рулежная дорожка, которая была слишком маленькой для больших самолетов. Кроме того, там отсутствовал радар, и на одной из полос не горели огни.

Следователи сочли, что никого нельзя прямо обвинить в этой авиакатастрофе, хотя в СМИ пытались сделать виновным капитана KLM ван Зантена.

После авиакатастрофы на Тенерифе были изменены законы международной авиации. Например, были введены в обиход стандартные сообщения. На самолеты установили устройства, позволяющие лучше ориентироваться в тумане. Члены экипажа стали по нескольку раз проверять информацию, полученную из диспетчерского центра перед взлетом.