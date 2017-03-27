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После масштабных антикоррупционных акций в городах России стартовали протесты дальнобойщиков

Rus.Postimees.ee
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Дальнобойщик. Иллюстративное фото. | ФОТО: Yuri Smityuk/Yuri Smityuk/TASS

После состоявшихся накануне десятков масштабных антикоррупционных протестов в разных точках страны в понедельник, 27 марта, в городах России начинается бессрочная забастовка дальнобойщиков против системы "Платон", предусматривающей взимание платы за проезд грузовиков по федеральным трассам.

На минувшей неделе вышло постановление правительства России, в соответствии с которым с 15 апреля льготный тариф в системе "Платон" повысится с 1,53 рубля до 1,91 рубля за километр, сообщает Newsru.com.

Согласно информации на сайте ОПР, организаторы стачки требуют полностью отменить систему "Платон" или реорганизовать под транзитный транспорт с передачей государству; отменить транспортный налог (для этого есть акциз); настроить режим труда и отдыха водителей (РТО) под российские реалии; навести порядок на весовом контроле; предоставить перевозчикам обоснование расчетов размера акциза на топливо.

В случае, если власти не отреагируют на забастовку, протестующие будут призывать к отставке правительства. Кроме того, одним из лозунгов стачки станет вотум недоверия президенту страны.

По данным местных СМИ, такая акция проходит в Санкт-Петербурге, Оренбургской области, Астраханской области, Амурской области, в Удмуртии.

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