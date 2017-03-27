Чем сейчас занимается Барак Обама?

По данным The Washington Post, после ухода со своего поста Обама уже провел несколько отпусков: он отдыхал на Карибских и Гавайских островах, а также в калифорнийском городе Палм-Спрингс, пишет Rus.Tvnet.

Как отмечает издание, политические противники экс-президента ищут скрытый смысл в его времяпрепровождении. Так, по версии издания Independent Journal Review странно, что Обама приехал на гавайский остров Оаху незадолго до того, как суд штата приостановил действие указа нынешнего президента США Дональда Трампа о временном запрете въезда гражданам некоторых стран. Позже этот материал был опровергнут.

Член Палаты представителей Конгресса США от республиканцев Майк Келли, в свою очередь, утверждал, что Обама остался в Вашингтоне и управляет теневым правительством, которое будет срывать планы нового хозяина Белого дома. Он также потом отверг свои заявления.

Дональд Трамп возглавил США 20 января. В этот же день Обама сложил полномочия.