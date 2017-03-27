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Литва откажется от российских вертолетов

BNS
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Вертолет Ми-8T. | ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix

ВВС Литвы должны перейти на новые западные вертолеты с 2022 года, постановил Совет по оборонным ресурсам (СОР), заседание которого состоялось на прошлой неделе.

Сейчас вертолетный парк ВВС Литвы составляют девять вертолетов - три французских Dauphin и шесть российских Ми-8T.

"Реальность такова, что уже в 2019 году у ВВС не останется ни одного из шести пригодных для безопасных полетов вертолетов Ми-8T. Продолжая ремонт Ми-8T, который сейчас уже произведен наполовину, мы обеспечиваем преемственность поисково-спасательных операций, возможность транспортировки военного оборудования и хотя бы так решаем проблему в краткосрочной перспективе. Однако если говорить о долгосрочной перспективе, то наиболее оптимальный вариант - рассмотреть внедрение западной платформы поновее", - сказал министр обороны Раймундас Кароблис.

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