Песков рассказал про отношение Кремля к антикоррупционным митингам

«В Кремле достаточно трезво анализируют масштабы вчерашней акции и не склонны ни преуменьшать ни преувеличивать эти масштабы», — заявил Песков.

Оппозиционная акция, прошедшая в Москве 26 марта, инициированная Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), - одна из крупнейших за последние пять лет. Поводом для ее проведения стало отсутствие реакции со стороны властей на результаты расследования ФБК о коррупционных схемах, якобы созданных премьером РФ Дмитрием Медведевым, сообщает DW.

Мероприятие не было санкционировано, однако в нем приняли участие, по разным оценкам, от 7 до 20 тысяч человек. Шествие продлилось более пяти часов, приняв под конец стихийный характер. Акция сопровождалась беспрецедентными задержаниями протестующих полицией, избиениями, обысками и зачистками улиц.

Полиция задерживала всех подряд, вне зависимости от возраста и пола. "Медиазона" сообщает, что в одной Москве полиция задержала более 800 человек.