Петр Первый как автор, редактор и читатель

В четверг, 30 марта, в 17:30, в отделе литературы на иностранных языках Таллиннской Центральной библиотеки (Лийвалайа, 40) Мария Сморжевских-Смирнова выступит с лекцией «Петр I – автор, редактор, читатель».

Петр I - заметная фигура в истории Таллинна. В находящемся в Кадриорге домике царская чета останавливалась на протяжении нескольких лет, начиная с 1714 года. Именно на этой земле в 1718 году царь начнет строительство дворцово-паркового ансамбля, которому даст имя Катериненталь (Кадриорг) в честь своей супруги.

В 1941 году дом-музей Петра I стал филиалом Таллиннского городского музея и нынешний руководитель музея Мария Сморжевских-Смирнова готова рассказать о литературных талантах первого российского императора.

«Составляемые лично Петром письма друзьям и близким, манифесты и подметные листовки, адресованные противникам в разгар военной кампании, подробные комментарии, а часто – целые главы в исторических сочинениях о Северной войне, реформа алфавита 1710 г. и, наконец, многочисленные примеры кропотливой редакторской работы в текстах самых разнообразных жанров (от победных реляций до церковных произведений), – все это позволяет по-новому взглянуть на личность царя-реформатора», - рассказывает о своей лекции оратор.

Мария Сморжевских-Смирнова - специалист по Петровской эпохе, искусству эпохи барокко, русской иконе кон. XVII - нач. XVIII вв., истории русской литературы. В 2013 году защитила в Таллиннском университете докторскую степень (PhD), тема диссертации «Ингерманландия, Эстляндия и Лифляндия в церковном панегирике Петровской эпохи». Является ведущим куратором Дома-музея Петра I и Таллинского русского музея.

Организованный Таллиннской Центральной библиотекой и литературным порталом oblaka.ee цикл мероприятий «Читательский четверг» проходит ежемесячно. Вход свободный. Добро пожаловать!