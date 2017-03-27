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Эстония готовит сувениры к председательству в ЕС: шарфы, ручки и дизайнерские украшения

Rus.Postimees.ee
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Эстонские флаги. | ФОТО: Arno Saar / Õhtuleht

Госканцелярия закупит на время представительства Эстонии в Европейском союзе разнообразные сувениры для гостей.

"Выбор сувениров поможет рассказать об Эстонии и жителях как о прогрессивном народе. Также мы хотим поднять тему дигитализации, которая важна для знакомства с Эстонией и входит в ряд приоритетных во время председательствования в ЕС", – сказала консультант по маркетингу председательства Эстонии в ЕС Биргит Прикк, пишет Rus.Err.

В список сувениров входят разнообразные сладости из шоколада, считыватели на ID-карт, внешние аккумуляторы, блокаторы данных, свечи ручной работы, шарфы, аксессуары от эстонских дизайнеров, комплекты для выращивания растений Click and Grow и так далее.

Изделия должны быть либо изготовлены в Эстонии, либо сделаны из местных материалов, либо иметь эстонские элементы дизайна.

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