Эстония готовит сувениры к председательству в ЕС: шарфы, ручки и дизайнерские украшения

"Выбор сувениров поможет рассказать об Эстонии и жителях как о прогрессивном народе. Также мы хотим поднять тему дигитализации, которая важна для знакомства с Эстонией и входит в ряд приоритетных во время председательствования в ЕС", – сказала консультант по маркетингу председательства Эстонии в ЕС Биргит Прикк, пишет Rus.Err.

В список сувениров входят разнообразные сладости из шоколада, считыватели на ID-карт, внешние аккумуляторы, блокаторы данных, свечи ручной работы, шарфы, аксессуары от эстонских дизайнеров, комплекты для выращивания растений Click and Grow и так далее.

Изделия должны быть либо изготовлены в Эстонии, либо сделаны из местных материалов, либо иметь эстонские элементы дизайна.