Департамент разрешил перейти на летнюю резину

По словам эксперта по дорожному движению Департамента шоссейных дорог Виллу Ване, отдельного указания на смену шин никто выдавать не будет и каждый водитель сам принимает решение о смене шин в соответствии со своими повседневными передвижениями: «Погода — весенняя, снег сошел. О замене шин уже надо думать, но при этом следует учитывать, что, согласно прогнозам погоды, может еще пойти снег. Поэтому торопиться не стоит, но и слишком затягивать тоже нет смысла».

Он говорит, что следует исходить из того, по каким дорогам вы ездите, как часто и в какое время. Например, если ваш путь лежит по неоживленным второстепенным дорогам и вам приходится преодолевать большие расстояния, торопиться не стоит. Люди, которые ездят в городах или в окрестностях городов, и не ездят на большие расстояния, могут уже подумать о замене шин.

Сотрудник Департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе говорит, что сменить шины на летние можно, когда установится постоянная плюсовая погода.

Зимние шины в Эстонии являются обязательными с 1 декабря по 1 марта. Езда на шипованных шинах разрешена с 15 октября по 31 марта, в случае зимних дорожных условий – до 30 апреля.