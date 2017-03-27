Департамент разрешил перейти на летнюю резину

Обязательный период использования зимних шин подошел к концу, но при сохранении зимних погодных условий можно ездить на шипованной резине до 30 апреля.
По словам эксперта по дорожному движению Департамента шоссейных дорог Виллу Ване, отдельного указания на смену шин никто выдавать не будет и каждый водитель сам принимает решение о смене шин в соответствии со своими повседневными передвижениями: «Погода — весенняя, снег сошел. О замене шин уже надо думать, но при этом следует учитывать, что, согласно прогнозам погоды, может еще пойти снег. Поэтому торопиться не стоит, но и слишком затягивать тоже нет смысла».
Он говорит, что следует исходить из того, по каким дорогам вы ездите, как часто и в какое время. Например, если ваш путь лежит по неоживленным второстепенным дорогам и вам приходится преодолевать большие расстояния, торопиться не стоит. Люди, которые ездят в городах или в окрестностях городов, и не ездят на большие расстояния, могут уже подумать о замене шин.
Сотрудник Департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе говорит, что сменить шины на летние можно, когда установится постоянная плюсовая погода.
Зимние шины в Эстонии являются обязательными с 1 декабря по 1 марта. Езда на шипованных шинах разрешена с 15 октября по 31 марта, в случае зимних дорожных условий – до 30 апреля.