Востоковед Алексей Муравьев: дальше исламским фундаменталистам идти некуда

По приглашению евродепутата Яны Тоом в Таллинн для участия в публичной дискуссии «Сирийский кризис: есть ли выход?» приезжал Алексей Владимирович Муравьев, российский востоковед, большой специалист по Сирии - и далеко не только.

Муравьев – кандидат исторических наук (диссертация на тему «Юлиан Отступник в восточно-христианской традиции»), эксперт в области восточного христианства и, шире, ближневосточной культуры, он преподает в МГУ и Школе востоковедения Высшей школы экономики.

А еще он – внук философа и диссидента Григория Померанца и сын Владимира Муравьева, того самого, который «Мур» из слова «Кистямур», которым толкинисты ласково называют дуэт самых первых переводчиков «Властелина Колец» на русский. Наконец, last but not least, Муравьев сыграл роль Бори Мессерера в культовом советском фантастическом фильме «Гостья из будущего». Правда, сам он об этом вспоминать не любит – говорит, что куда интереснее съемочной площадки ему в то время был Тартуский университет, куда юный Алексей периодически ездил.

В широком смысле Муравьева интересуют механизмы культуры, и он уверен, что без прошлого, в том числе кажущегося нам далеким и малоактуальным, тут не обойтись. Как он сказал в своей прекрасной лекции «Цивилизации берега и моста»: «Зная, как устроена наша культура и по каким осям, какими способами и с помощью каких механизмов она двигалась, мы можем точнее простроить траекторию нашего дальнейшего движения...»

Мы не имеем права замыкаться в рамках нашей европейской цивилизации

– Яна Тоом отлично сформулировала основной вопрос дискуссии, в которой вы принимали участие: «Что нам эта Сирия?» Есть Россия, Европа, Америка, и впечатление такое, что война в Сирии – примерно как война во Вьетнаме: большие страны воюют друг с другом на чужой территории. Обывателю от этого ни жарко ни холодно. Не проще ли предоставить арабский мир, Сирию в том числе, самим себе?

– На этот вопрос есть два ответа. Первый: современный мир во многом утратил черты партикулярности, которыми обладал в XIX и в первой трети ХХ века, примерно до Второй мировой войны. После нее мир ужаснулся и сжался. С этого времени он обладает очень высокой степенью интеграции и глобализации. Поэтому невозможно более говорить о том, что партикулярное мировоззрение соответствует объективной реальности – то есть «предоставить арабов самим себе» не удастся.

Второй ответ будет таков: мы не имеем права замыкаться в рамках нашей европейской цивилизации. Мы должны смотреть вглубь, и, если мы посмотрим вглубь, окажется, что Восток – это часть нашего общего прошлого. Сирия – это в том числе призыв к европейцам вернуться к античным корням, к общему Средневековью и более древним временам. Это не столько актуальная политика, сколько повод поговорить о европейской идентичности.

– Что, с вашей точки зрения, происходит сейчас в Сирии? Это война религиозная, межплеменная или какая-то еще?