Картина дня: профессиональные домушники в Таллинне, мировая известность эстонских спасателей и подробности протестов в России

Мировая известность спасателей из Эстонии

На прошлой неделе, 23 марта, спасатели вытащили из озера Харку провалившегося под лед рыбака. Видео спасения набрало популярность и появилось на крупнейших новостных каналах мира. Читать далее...

Воры были, следов не осталось

В полицию начали поступать заявления, которые, мягко говоря, казались стражам порядка весьма странными: «Мне кажется, что кто-то побывал в моем доме. Ценные вещи пропали, но следов взлома нет». Читать далее...

Ответ полиции на случай в Кохтла-Ярве

На выходных телеканал TV3 опубликовал сюжет, в котором член правления организации Memento в Алутагузе Лембит Притс заявил, что к ним во время акции подошел полицейский, который якобы ничего не слышал о мартовской депортации. Полиция говорит, что полицейский знал о депортации и сказал об этом собравшимся. Читать далее...

Неправильная парковка и штрафы

МуПо усиленно следит за неправильно припаркованными автомобилями. Больше всего проблем в Ласнамяэ и центре города. Читать далее...

Переход на летнюю резину

Департамент разрешил перейти на летнюю резину. Обязательный период использования зимних шин подошел к концу, но в связи с погодными условиями можно ездить на шипованной резине до 30 апреля. Читать далее...

Дресс-код для пассажиров самолета

Авиакомпания не пустила на борт двух девушек в леггинсах. Еще одной девочке 10-11 лет пришлось поверх леггинсов надеть платье, которое было с собой в сумке у ее матери, после чего ей разрешили пройти в самолет. Читать далее...

Общественный транспорт ждут принципиальные перемены

Действующая в девяти странах эстонская автобусная фирма Lux Express не считает важным в течение ближайших пяти-десяти лет реагировать на то, что делают конкуренты, а предпочитает сосредоточиться на пожеланиях пассажиров. Читать далее...

#Он нам не Димон

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" уточнил информацию о задержаниях участников антикоррупционного митинга протеста в Москве. Как говорится на сайте проекта, в течение воскресенья, 26 марта, в 51-й ОВД Москвы были доставлены 1030 человек. Читать далее...

В Москве во время суда Навальный попросил вызвать Медведева. Читать далее...