Что творится! В «Актуальной камере» показали мужскую красоту во всем великолепии

На выходных зрители новостной передачи «Актуальная камера» могли насладиться мужской красотой во всем ее великолепии. Как оказалось, причина проста: общественная баня в Таллинне на улице Рауа праздновала свое 80-летие, пишет Elu24.
Одна из старейших общественных бань отмечала свой 80-й день рождения 25 марта. По этому случаю Эстонское телерадиовещание сделало сюжет прямо с места событий - из душевой бани на улице Рауа.
Посетитель бани Алекс: Сегодня я впервые в жизни услышал, что дубовый веник нужно сначала вымочить в холодной воде, а уж потом класть в горячую. Тогда он дольше прослужит. Всю жизнь ходил в баню, а этого не знал.
Посетитель быни Ранд: Я сегодня узнал, что пиво - не напиток для бани.
Банный эксперт Александер Поол: Хорошая баня не означает, что обязательно должен быть очень горячий пар. В бане может быть 65-70 градусов, не больше. Тогда нам легче сидеть парилке. Легче дышать, что очень важно. Поскольку голова реагирует на жар в первую очередь, необходимо надевать шапку или платок.
Посмотреть репортаж из бани на Рауа можно ЗДЕСЬ, сразу после прогноза погоды!