Что творится! В «Актуальной камере» показали мужскую красоту во всем великолепии

Одна из старейших общественных бань отмечала свой 80-й день рождения 25 марта. По этому случаю Эстонское телерадиовещание сделало сюжет прямо с места событий - из душевой бани на улице Рауа.

Посетитель бани Алекс: Сегодня я впервые в жизни услышал, что дубовый веник нужно сначала вымочить в холодной воде, а уж потом класть в горячую. Тогда он дольше прослужит. Всю жизнь ходил в баню, а этого не знал.

Посетитель быни Ранд: Я сегодня узнал, что пиво - не напиток для бани.

Банный эксперт Александер Поол: Хорошая баня не означает, что обязательно должен быть очень горячий пар. В бане может быть 65-70 градусов, не больше. Тогда нам легче сидеть парилке. Легче дышать, что очень важно. Поскольку голова реагирует на жар в первую очередь, необходимо надевать шапку или платок.

Посмотреть репортаж из бани на Рауа можно ЗДЕСЬ, сразу после прогноза погоды!