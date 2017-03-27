Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

СМИ: в Сирии сбит российский вертолет

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Kirill Kukhmar/Kirill Kukhmar/TASS

Российский вертолет был сбит на востоке сирийской провинции Латакия членами группировки Ахрар аш-Шам. Об этом сообщает арабское издание Al Masdar.

По данным издания, вертолет был сбит из крупнокалиберного пулемета из региона на границе с Турцией, пишет Rus.Tvnet.

Информации о погибших и раненых пока нет. Сообщается, что российские военные ведут активные поиски сбитого вертолета.

Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Напомним, Россия потеряла уже несколько вертолетов за время кампании в Сирии. В августе 2016 года в провинции Идлиб был уничтожен вертолет Ми-8, на борту которого находились пять военных. Все они погибли.

Наверх