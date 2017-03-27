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Дети доигрались с огнем

Лаури Кабакук
Pärnu Postimees
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Машина спасателей. Фото иллюстративное. | ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

Вчера пярнуские спасатели получили вызов из деревни Килксама волости Сауга, где горел сеновал.

Сообщение о пожаре поступило в Тревожный центр в 15.14. По словам звонившего, заброшенный сеновал был весь в дыму.

По словам пресс-секретаря Ляэнеского центра спасения Кристи Кайс, на месте спасатели выяснили, что в сарае на площади в один квадратный метр горит сено и конструкция здания. Пожар потушили в 15.42.

По предварительным данным, возгорание началось из-за детей, которые играли с огнем: «Дорогие родители, напомните свои детям, что игра со спичками может закончиться очень плохо».

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