Дети доигрались с огнем

Сообщение о пожаре поступило в Тревожный центр в 15.14. По словам звонившего, заброшенный сеновал был весь в дыму.

По словам пресс-секретаря Ляэнеского центра спасения Кристи Кайс, на месте спасатели выяснили, что в сарае на площади в один квадратный метр горит сено и конструкция здания. Пожар потушили в 15.42.

По предварительным данным, возгорание началось из-за детей, которые играли с огнем: «Дорогие родители, напомните свои детям, что игра со спичками может закончиться очень плохо».