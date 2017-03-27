Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Эстонский теннисист Владимир Иванов не прошел квалификацию на турнире во Франции

Sports.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Владимир Иванов. | ФОТО: Eesti Tennise Liit

Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов не сумел пробиться в основную сетку турнира серии ATP во французском Сен-Бриё с призовым фондом 43 000 евро.

В первом круге квалификации занимающий 443-е место в рейтинге ATP Иванов уступил Нильзу Дезейну из Бельгии, 590-й ракетке мира - 2:6, 4:6, пишет rus.err.ee.

Матч продлился 1 час и 1 минуту.

Бельгиец пять раз подавал навылет и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов, Иванов отметился одним эйсом.

Наверх