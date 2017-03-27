Эстонский теннисист Владимир Иванов не прошел квалификацию на турнире во Франции

В первом круге квалификации занимающий 443-е место в рейтинге ATP Иванов уступил Нильзу Дезейну из Бельгии, 590-й ракетке мира - 2:6, 4:6, пишет rus.err.ee.

Матч продлился 1 час и 1 минуту.

Бельгиец пять раз подавал навылет и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов, Иванов отметился одним эйсом.