Такие разные дочери Масуда: непокорная красавица Тиган и обратившаяся в ислам Анди

Халид Масуд / AP

Халид Масуд печально прославился тем, что совершил преднамеренный наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем врезался в ограду британского парламента (погибли четверо, пострадали не менее 20 человек).

Все последнее время он не жил с семьей. Может, это и стало главной причиной того, что его дочь Тиган стала популярной и успешной ученицей в престижной частной школе.

На ее фотографиях в социальных сетях можно увидеть уверенную в себе и модную девушку, далекую от образа дочери исламистского фанатика. Частично это объясняют слова друга семьи,который подтвердил: Масуд почти полностью отсутствовал в ее жизни.

Старшая сестра Тиган по имени Анди, напротив, пошла по стопам отца и обратилась в ислам. Сейчас, по слухам, она находится в Бирмингеме. Соседи говорят, что 24-летняя девушка носит традиционную исламскую одежду и всегда появляется с закрытым лицом в общественных местах.

Кардинально разные пути сестер не раз вызывали серьезные разногласия в семье. По неподтвержденным данным, Анди недавно родила — значит, 52-летний Масуд, застреленный на месте нападения, уже был дедушкой.