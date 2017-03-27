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Такие разные дочери Масуда: непокорная красавица Тиган и обратившаяся в ислам Анди

Как стал возможен теракт на Вестминстерском мосту

Rus.Postimees.ee
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Цветы у здания британского парламента. | ФОТО: Kirsty Wigglesworth/AP

Тиган Харви - непокорная 18-летняя дочь Халида Масуда, убийцы из Лондона, протестовала против новых идеалов отца, когда он неожиданно принял ислам. Отец  бросил мать более 10 лет назад, пишет Daily Mail. Перевод стать приводит Федеральное агентство новостей.

Халид Масуд / AP

Халид Масуд печально прославился тем, что совершил преднамеренный наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем врезался в ограду британского парламента (погибли четверо, пострадали не менее 20 человек).

Все последнее время он не жил с семьей. Может, это и стало главной причиной того, что его дочь Тиган стала популярной и успешной ученицей в престижной частной школе.

На ее фотографиях в социальных сетях можно увидеть уверенную в себе и модную девушку, далекую от образа дочери исламистского фанатика. Частично это объясняют слова друга семьи,который подтвердил: Масуд почти полностью отсутствовал в ее жизни.

Старшая сестра Тиган по имени Анди, напротив, пошла по стопам отца и обратилась в ислам. Сейчас, по слухам, она находится в Бирмингеме. Соседи говорят, что 24-летняя девушка носит традиционную исламскую одежду и всегда появляется с закрытым лицом в общественных местах.

Кардинально разные пути сестер не раз вызывали серьезные разногласия в семье. По неподтвержденным данным, Анди недавно родила — значит, 52-летний Масуд, застреленный на месте нападения, уже был дедушкой.

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