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Впервые в Эстонии: пропавшего без вести удалось найти с помощью дрона

Rus.Postimees.ee
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Дрон. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

Единственный дрон Идаского спасательного центра, находящийся в распоряжении раквереской спасательной команды, помог найти заблудившегося в лесу. Это первый случай в Эстонии, когда пропавший без вести был найден с помощью дрона, пишет Virumaa Teataja.

Полиция объявила в розыск 84-летнего Валентина 22 марта. Днем ранее мужчина ушел из своего дома в деревне Мюйрику волости Вяйке-Маарья и не вернулся. Близкие начали разыскивать его в тот же день, на следующий день к поискам присоединился и дрон Идаского спасательного центра.

"В 13.30 позвонила полиция и попросила предоставить им дрон, чтобы с воздуха осмотреть территорию", - рассказал руководитель Ляэне-Вируского спасательного центра Яак Кирсипуу. Когда дрон перелетал через газовую трассу, спасатели заметили, что кто-то перелезает через трассу. Спасатели тут же побежали в замеченное с помощью дрона место, и мужчина был спасен.

По словам Кирсипуу, во время использования дрона погодные условия были крайне неблагоприятные. "Дрон был всего один, и поиски велись в открытой местности. Полетные условия были очень сложные - порывы ветра достигали двадцати м/с", - сказал он. Всего поиски с помощью дрона продолжались час. По словам Кирсипуу, это первый случай, когда с помощью спасательного дрона был найден заблудившийся человек.

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