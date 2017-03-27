С завтрашнего дня авиакомпания British Airways начнет летать из Лондона в Таллинн

Представитель British Airways в Северных странах и Прибалтике Сату Калаяйнен считает, что услугами авиакомпании станут пользоваться не только местные жители, но и проживающие в Эстонии иностранцы. Самолеты British Airways будут прибывать в лондонский аэропорт Хитроу.

Стоимость билета в оба конца обойдется как минимум в 130 евро с человека. В летний период вылеты осуществляются два раза в неделю. Во вторник самолет будет вылетать из Лондона в 8 часов, а из Таллинна в 13.55. Субботний рейс будет отправляться из Лондона в 15.45, а из Таллинна в 21.35. До центра Лондона из аэропорта Хитроу можно добраться на метро.