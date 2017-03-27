Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

С завтрашнего дня авиакомпания British Airways начнет летать из Лондона в Таллинн

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Самолет. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

С завтрашнего дня британская госавиакомпания British Airways начнет осуществлять прямые перелеты между Таллинном и Лондоном. Согласно утвержденному до осени графику, перелеты будут осуществляться по вторникам и субботам, пишет Tarbija.

Представитель British Airways в Северных странах и Прибалтике Сату Калаяйнен считает, что услугами авиакомпании станут пользоваться не только местные жители, но и проживающие в Эстонии иностранцы. Самолеты British Airways будут прибывать в лондонский аэропорт Хитроу.

Стоимость билета в оба конца обойдется как минимум в 130 евро с человека. В летний период вылеты осуществляются два раза в неделю. Во вторник самолет будет вылетать из Лондона в 8 часов, а из Таллинна в 13.55. Субботний рейс будет отправляться из Лондона в 15.45, а из Таллинна в 21.35. До центра Лондона из аэропорта Хитроу можно добраться на метро.

Наверх