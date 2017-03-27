Жители Эстонии неуемно употребляют сахар

Избыточное употребление сахара влечет за собой не только лишний вес, сообщили BNS из TAI. Последние исследования национального питания показывают, что взрослые съедают в день сладостей в среднем вдвое, а дети, начиная с начального школьного до подросткового возраста - второе и вчетверо больше, чем рекомендуется.

По словам специалиста TAI по питанию Тагли Питси, сахар организму человека требуется, однако необходимо следить за тем, из каких источников поступает сахар в разных видах и сколько его поступает.

„Большинство продуктов питания, блюда и напитки содержат сахар разного вида. Некоторые виды продуктов содержат натуральный сахар — это фрукты и ягоды, мед, овощи и молоко , содержащие сахарозу, глюкозу, фруктозу, лактозу и мальтозу,- пояснила Питси. - Часть сахаров добавляется в еду и напитки в процессе приготовления и называется добавленными сахарами“.

Если о таких сладостях как конфеты, шоколад, кондитерские изделия — известно, что они содержат добавленные сахара и их следует есть поменьше, то много и такой еды, присутствие добавленных сахаров в которой может оказаться сюрпризом.

Например, пол-литровая бутылка лимонада может содержать до 65 граммов добавленных сахаров, то есть 13 чайных ложек. Сахар содержат также обогащенная витаминами вода и питьевые йогурт.

Много добавленных сахаров содержат молочные продукты — творожные кремы, йогурты, творожные сырки и прочее, сахар может скрываться и в продукта, которые мы считаем несладкими — соусах, маринадах и др.

По словам эксперта, энергия из добавленных сахаров не должна превышать всей рекомендованной на день энергии из продуктов питания.

„Таким образом, например, в питании взрослой женщины, потребность которой в энергии в среднем составляет в день 2000 килокалорий, добавленные сахара не должны превышать в день 50 граммов в день“,- пояснил Питси.

„Не нужно бояться сахара, однако в интересах собственного здоровья и в интересах здоровья семьи следует прояснить для себя тему сахаров“,- заявила эксперт Тагли Титси.