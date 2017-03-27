Минфин планирует вывести свои рабочие места из столицы

Вместо покинувшего работу человека в Таллинне нового сотрудника будут нанимать на работу уже за пределами столицы.

«Подведомственные Минфину учреждения в ближайшие два года предпочтут нанимать на работу на освобождающиеся за пределами Таллинна должности в отраслевых офисах, находящихся за пределами столицы», - пояснила пресс-секретарь Минфина Кристина Хаавала.

За счет естественной текучки кадров, по ее словам, к марту 2019 года должно быть выведено из столицы порядка 110 рабочих мест: 40 рабочих мест в Налогово-таможенном департаменте, 50 мест в Департаменте статистики, пять мест в Государственном центре опорных услуг, 10 мест в Инфотехнологическом центре Минфина и 10 мест в самом Министерстве финансов.

«Выведение рабочих мест в отраслевые офисы смогут применить, например, Департамент статистики и Государственный центр опорных услуг, имеющие наряду с головным офисом, отделения еще в Тарту и Вильянди, - пояснила Хаавала. - Налогово-таможенный департамент может трудоустроить работников в бюро, распределенных по всей Эстонии. Продолжит брать на работу по всей Эстонии и Инфотехнологический центр Минфина».

Более точный план действий по выведению рабочих мест из столицы Министерство финансов представит правительству в мае.

В период с 2017 по 2019 годы правительство хочет вывести из столицы около 1000 рабочих мест. Соответствующая программа действий составлена на основании предложений от всех министерств.