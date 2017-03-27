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Разоблачающее видео: новейшее российское вооружение в руках сепаратистов

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Скриншот видео

Несмотря на то, что Россия неоднократно отрицала присутствие своих в Донбассе, фотографии, сделанные в регионе, говорят об обратном, сообщает «Радио свободная Европа» в видеосюжете, который посвящен российскому вооружению в руках сепаратистов.

В частности в видеосюжете приводятся кадры британского прокремлевского блогера Грэм Филипс из Дебальцево, который, снимая видео на башне танка, проезжает мимо трех новейших российских танков Т-72Б3. Эти танки находятся на вооружении в России с 2012 года и никогда не поставлялись на Украину, утверждается в видеосюжете сайта «Радио свободная Европа».

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