Фото: суд приговорил Навального к штрафу и 15 суткам ареста

В Тверском районном суде Москвы состоялся процесс над создателем Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, который был задержан накануне во время участия в несанкционированной акции против коррупции в Москве. Суд приговорил оппозиционера к штрафу в размере 20 000 рублей и 15 суткам ареста, сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Защита Навального намерена обжаловать приговор. "Безусловно, будем обжаловать", - сказала адвокат Ольга Михайлова, сообщает портал Newsru.com.
Возле суда полиция задержала нескольких активистов, державших плакаты с текстами в поддержку Навального, cообщил в Twitter журналист Алексей Абанин.
Изначально было известно, что оппозиционеру вменяют статью 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", сообщает сайт "Медиазона", который вел онлайн-трансляцию заседания.
В ходе суда защита Навального сообщила, что оппозиционеру вменили другую часть статьи, предусматривающую арест. В итоге по данному обвинению суд признал Навального виновным, но оставил на свободе, ограничившись лишь штрафом в 20 000 рублей, сообщила Ярмыш в Twitter.
В то же время она добавила, что сразу после этого в суде началось "второе рассмотрение - по 19.3" (неповиновение полиции).
Защита Навального ничего не знала о еще одном административном деле в отношении него и попросила суд перенести заседание на вторник, 28 марта, чтобы успеть ознакомиться с материалами. Однако судья отказала, дав защите лишь пять минут на ознакомление. После этого адвокат Навального заявила отвод судье, однако ходатайство было отклонено.
Позднее Ярмыш сообщила, что Навальный признан виновным и по второму обвинению. Суд приговорил его к 15 суткам ареста. Сам оппозиционер в суде заявил, что исполнял все законные требования полиции. Защита Навального намерена обжаловать вынесенные судом решения.