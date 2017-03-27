Фото: суд приговорил Навального к штрафу и 15 суткам ареста

Защита Навального намерена обжаловать приговор. "Безусловно, будем обжаловать", - сказала адвокат Ольга Михайлова, сообщает портал Newsru.com.

Возле суда полиция задержала нескольких активистов, державших плакаты с текстами в поддержку Навального, cообщил в Twitter журналист Алексей Абанин.

Изначально было известно, что оппозиционеру вменяют статью 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", сообщает сайт "Медиазона" , который вел онлайн-трансляцию заседания.

В ходе суда защита Навального сообщила, что оппозиционеру вменили другую часть статьи, предусматривающую арест. В итоге по данному обвинению суд признал Навального виновным, но оставил на свободе, ограничившись лишь штрафом в 20 000 рублей, сообщила Ярмыш в Twitter.

В то же время она добавила, что сразу после этого в суде началось "второе рассмотрение - по 19.3" (неповиновение полиции).

Защита Навального ничего не знала о еще одном административном деле в отношении него и попросила суд перенести заседание на вторник, 28 марта, чтобы успеть ознакомиться с материалами. Однако судья отказала, дав защите лишь пять минут на ознакомление. После этого адвокат Навального заявила отвод судье, однако ходатайство было отклонено.

Позднее Ярмыш сообщила, что Навальный признан виновным и по второму обвинению. Суд приговорил его к 15 суткам ареста. Сам оппозиционер в суде заявил, что исполнял все законные требования полиции. Защита Навального намерена обжаловать вынесенные судом решения.