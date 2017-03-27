Фото: в Берлине из музея похитили стокилограммовую золотую монету

По данным следствия, похитители проникли в музей в 3:20 - 3:45 утра через окно, использовав лестницу и отключив сигнализацию, сообщает DW.com.

Номинальная стоимость канадской монеты "Big Maple Leaf, Queen Elizabeth II.", на которой изображен портрет английской королевы Елизаветы II, составляет миллион долларов, реальная - в несколько раз больше.