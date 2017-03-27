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Фото: в Берлине из музея похитили стокилограммовую золотую монету

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: MARCEL METTELSIEFEN/AFP/Scanpix

Монета находилась в экспозиции Музея Боде на Музейном острове с 2010 года. Как сообщает полиция, в ночь на понедельник она была похищена.

По данным следствия, похитители проникли в музей в 3:20 - 3:45 утра через окно, использовав лестницу и отключив сигнализацию, сообщает DW.com.

Номинальная стоимость канадской монеты "Big Maple Leaf, Queen Elizabeth II.", на которой изображен портрет английской королевы Елизаветы II, составляет миллион долларов, реальная - в несколько раз больше.

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