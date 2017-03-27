Концерн AS Merko Ehitus заключил в Норвегии выгодный контракт
27. март 2017 17:19
В понедельник входящая в концерн AS Merko Ehitus фирма Peritus Entreprenør AS и предприятие Vestre Viken HF договор о проектировании и сооружении пристройки к зданию больницы Блакстадт в норвежском городе Аскер.
Стоимость договора без учета налога с оборота составляет почти 4,3 млн евро.
Об этом фирма Merko сообщила бирже, отметив, что двухэтажная пристройка, сооружаемая из модульных элементов, будет передана заказчику полностью готовой, за исключением мебели и инвентаря.
Строительство объекта продолжится с апреля по декабрь 2017 года.
Peritus Entreprenør AS — это норвежское строительное предприятие, осуществляющее общестроительные работы. В состав AS Merko Ehitus фирма вошла в прошлом году.