12-летний мальчик с пневматикой усмирил двух пьяных взрослых
27. март 2017 17:37
На выходных в Тарту на улице Ээбику произошел один необычный инцидент.
25 марта в полицию поступил вызов с улицы Ээбику, где перед жилым домом между двумя пьяными мужчинами произошел конфликт.
53-летний мужчина угрожал другому мужчине ножом. На шум из дома вышел 12-летний мальчик, у которого в руках было пневматическое оружие.
Увидев оружие, мужчины уменьшили свой пыл и скрылись. Никто не пострадал.
Полиция расследует обстоятельства случившегося.