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12-летний мальчик с пневматикой усмирил двух пьяных взрослых

Rus.Postimees.ee
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Пневматическое ружье. | ФОТО: Scanpix

На выходных в Тарту на улице Ээбику произошел один необычный инцидент.

25 марта в полицию поступил вызов с улицы Ээбику, где перед жилым домом между двумя пьяными мужчинами произошел конфликт.

53-летний мужчина угрожал другому мужчине ножом. На шум из дома вышел 12-летний мальчик, у которого в руках было пневматическое оружие.

Увидев оружие, мужчины уменьшили свой пыл и скрылись. Никто не пострадал.

Полиция расследует обстоятельства случившегося.

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