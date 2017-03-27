12-летний мальчик с пневматикой усмирил двух пьяных взрослых

25 марта в полицию поступил вызов с улицы Ээбику, где перед жилым домом между двумя пьяными мужчинами произошел конфликт.

53-летний мужчина угрожал другому мужчине ножом. На шум из дома вышел 12-летний мальчик, у которого в руках было пневматическое оружие.

Увидев оружие, мужчины уменьшили свой пыл и скрылись. Никто не пострадал.

Полиция расследует обстоятельства случившегося.