EKRE: правление Рийгикогу должно осудить заявления президента и судей

«Вышеперечисленные должностные и частные лица вмешались в повседневную работу Рийгикогу под предлогом выступления председателя фракции Мартина Хельме в большом зале Рийгикогу 20 марта», - сообщил вице-председатель фракции EKRE Хенн Пыллуаас.

«В качестве повода для вмешательства названа обеспокоенность вопросом разделения властей, но, по-видимому, сознательно проигнорирован тот факт, что центральной темой запроса, направленного в тот день в Рийгикогу министру юстиции Урмасу Рейнсалу, было именно нарушение принципа разделения властей судьями», - добавил Пыллуаас.

По его словам, принцип разделения властей нарушили именно президент и спикер Госсуда. «Невозможно рассматривать их вмешательство иначе как попытку заткнуть рот независимому от них и получившему на выборах мандат от народа политику. Ориентированный на цензуру характер этого вмешательства отчетливо просматривается в требовании, чтобы правление и собрание старейшин Рийгикогу дали оценку выступлению Мартина Хельме. Это фактически означает, что высший орган власти Эстонской Республики, избранный народом парламент, который предоставляет мандат правительству, президенту и председателю Госсуда, пытаются подчинить представителям уполномоченных ими институтов», - заявил Пыллуаас.

«Именно это, а не аллегорическое высказывание Мартина Хельме, представляет угрозу для демократии и принципа раздельности властей. Члены консервативной фракции единодушно считают, что Рийгикогу не может и не должен подчиняться политическому шантажу. Мы также указываем на то, что 62-я статья Конституции защищает свободу слова депутата Рийгикогу, а также свободные политические дебаты в парламенте», - добавил он.

По словам Пыллуааса, фракция ждет, чтобы правление Рийгикогу заняло «четкую и подтверждающую независимость парламента и его депутатов позицию» в отношении «противоречащих конституции, нарушающих принцип разделения властей и неуместных для их должностей политических высказываний» президента и председателя Госсуда. Фракция также рассчитывает на соответствующее публичное заявление правления Рийгикогу.

Мартин Хельме сказал 23 марта о судьях, разрешивших внести в регистр однополую супружескую пару, что хочет, чтобы их головы покатились.

Высказывание Хельме осудили президент Керсти Кальюлайд, председатель Госсуда Прийт Пикамяэ и спикер Рийгикогу Эйки Нестор.