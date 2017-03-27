В Сеть попали характеристики новых флагманских смартфонов Xiaomi

На сей раз китайские источники опубликовали подробные характеристики обоих смартфонов, и хотя к ним стоит относиться с некоторой долей скепсиса, они выглядят весьма правдоподобно, пишет newsru.com.

Как пишет Phone Arena , смартфон Xiaomi Mi 6 получит 5,15-дюймовый дисплей с разрешением 1920*1080 пикселей, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ основной памяти. Разрешение основной камеры смартфона составит 19 Мп, а фронтальной - 8 Мп. Также сообщается, что емкость встроенной батареи нового смартфона составит 3200 мАч.

Что же касается модели Mi 6 Plus, то этот смартфон, по данным источников, получил 5,7-дюймовый дисплей с аналогичным разрешением, такой же процессор, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ основной памяти. Основная 12-Мп камера Mi 6 Plus будет двойной, а разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп. Кроме того, смартфон получит аккумулятор емкостью 4500 мАч.

Также стоит отметить, что смартфон Mi 6 будет работать на базе Android 6.0 Marshmallow с оболочкой MIUI 8, в то время как на Mi 6 Plus будет установлена Android 7.0 Nougat с той же версией MIUI.