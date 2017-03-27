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Выигравшая юниорский ЧМ Келли Сильдару получит премию в размере 9500 евро

Sports.ee
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ФОТО: SANDER ILVEST/

Выигравшая чемпионат мира среди юниоров в лыжном хафпайпе 15-летняя таллиннка Келли Сильдару получит от Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) премию в размере 9500 евро.

Об этом вечером в понедельник, 27 марта, сообщила пресс-служба ЭОК.

Тренеру и отцу Келли Сильдару Тынису Сильдару будет выплачена премия в размере 4750 евро, пишет rus.err.ee.

По словам президента ЭОК Урмаса Сырумаа, своей победой Келли Сильдару поставила красивую точку под завершившимся зимним сезоном.

Чемпионат мира среди юниоров в лыжном хафпайпе прошел в минувшие выходные в швейцарском Кран-Монтане.

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