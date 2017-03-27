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В калининградском зоопарке посетители до смерти напугали страуса

Rus.Postimees.ee
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Страус. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

Годовалый африканский страус погиб в Калининградском зоопарке, испугавшись посетителей. Об этом сообщается в понедельник, 27 марта, на сайте учреждения.

Инцидент произошел в воскресенье днем. Посетители, предположительно, стали кормить молодую самку страуса через ограждение вольера, сообщает портал Lenta.ru.

Животное потянулось за едой, а потом испугалось, дернулось назад и ударилось головой о поперечную перекладину. В результате птица, прибывшая в зоопарк в декабре 2016 года, получила перелом основания черепа и погибла.

По факту гибели животного учреждение готовит заявление в полицию и просит свидетелей произошедшего связаться с администрацией.

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