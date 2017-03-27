Почему меня арестовали? Может, ты убил Кеннеди, ответил российский полицейский

"Я - иностранный журналист", - твердил Лун омоновцу. "Разведи ноги шире", - был единственный ответ, в то время как полицейский толкнул журналиста всем лицом на фургон и начал его обыскивать. Как рассказывает Лун, его продержали пять с половиной часов, а потом отпустили, "но не всем так повезло". "Обвинения против меня сняли, когда вмешался МИД, но сотням других людей придется оспаривать обвинения в свой адрес в российской судебной системе, часто носящей кафкианский характер, или же выплатить штраф или выполнить обязательные работы", - рассказывает автор.

Лун сообщает, что находясь в автозаке, он показал полицейским аккредитацию МИДа и объяснил, что выполнял на акции свою работу. "Когда я начал снимать их на видео, они изъяли мой телефон", - пишет журналист. Вместе с еще 17 задержанными Лун был доставлен в полицейский участок на окраине Москвы и введен в маленький зал, где ему вернули телефон. "Полицейские, сидящие за длинным столом под портретом Путина, перешептывались, пока они мучились над заполнением заявлений с обвинениями против нас", - говорится в статье. "Может, тебя обвиняют в убийстве Кеннеди", - заявил "с сарказмом" дежурный лейтенант Луну на вопрос о том, на каких основаниях задержан американский журналист.

"Некоторые полицейские, - рассказывает Лун, - начали делать неправдоподобные заявления по поводу свидетельств против нас; один из них сказал, что я выкрикивал протестные слоганы, что было неправдой. Как и большинство присутствующих, в конце концов меня обвинили в "проведении несанкционированной демонстрации" - административное правонарушение, предусматривающее штраф или обязательные работы - и отпустили".

По мнению журналиста, "воскресные массовые аресты дали понять, что после патриотической эйфории в связи с Крымом российское правительство вновь обеспокоено в связи с растущим антикоррупционным движением в преддверии президентских выборов. Многие арестованные вместе со мной были подростками старшего возраста или двадцатилетними", добавляет автор.

Как пишет Лун, инженер по имени Альберт Комиссаров рассказал ему, что он просто проходил мимо, когда его задержали в воскресенье. В следующий раз Комиссаров собирается прийти на марш. "Сегодня было чрезмерное, необоснованное насилие, - отметил инженер в беседе с автором. - Режим пытается запугать всех, а не только тех, кто борется против него".