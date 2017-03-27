В Сонда произошла утечка взрывоопасных химикатов

К 18.00 спасателям удалось ликвидировать опасность и покрыть вытекшие химикаты специальной пеной.

Люди были сначала эвакуированы местное народное здание. После ликвидации угрозы взрыва, они разошлись.

Спасатели создали зону безопасности в радиусе 400 метров вокруг места утечки. Движение поездов приостановлено на неопределенное время.