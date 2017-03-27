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В Сонда произошла утечка взрывоопасных химикатов

Люди эвакуированы, движение поездов остановлено!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scott Terrell / AP

Сегодня вечером в Ида-Вирумаа в Сонда на железной дороге из цистерны произошла утечка взрывоопасных химикатов. Люди, проживающие неподалеку от места происшествия, эвакуированы. Железнодорожное движение остановлено.

К 18.00 спасателям удалось ликвидировать опасность и покрыть вытекшие химикаты специальной пеной.

Люди были сначала эвакуированы местное народное здание. После ликвидации угрозы взрыва, они разошлись.

Спасатели создали зону безопасности в радиусе 400 метров вокруг места утечки. Движение поездов приостановлено на неопределенное время.

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