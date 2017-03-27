Главный тренер сборной России по футболу сделал неожиданное заявление

В пятницу в Краснодаре россияне уступили футболистам Берега Слоновой Кости со счетом 0:2. После матча болельщики на трибунах устроили российской команде обструкцию, проводив ее с поля свистом и криками "позор".

"Я реально не слышал того, что кто-то свистел. Я концентрировался на игре, - цитирует Черчесова "Р-Спорт" . - Это надо принять и сделать соответствующие выводы, чтобы в следующий раз такого не было. Понятно, что это неприятно. До конца надо быть с командой, а посвистеть можно и после матча. Никаких проблем. В любом случае, когда я играл и работал, были такие вещи. Это нормальное явление, которого не надо допускать. Я футболистам об этом же говорю".

Специалист подчеркнул, что нормально отнесся к критике после матча, и призвал извлекать из негативного результата позитивные уроки.

"В тактическом плане мы прибавили. Играли, например, не так широко, как с Румынией. Футбол развивается, становится интенсивнее. С турками мы сделали 900 метров спринтов. В этой игре - 1700. Наш соперник сделал чуть меньше. Что бы было, если бы сыграли как с Турцией? В общем, есть позитивные моменты. Это статистика. Понятно, что надо работать, а не… Надо поддерживать ребят", - приводит слова тренера "Спорт-Экспресс" .

Товарищеская встреча между сборными России и Бельгии пройдет во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи.