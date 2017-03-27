Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Беженец получил штраф за подглядывание за финками в бассейне

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Бассейн. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Pm

Апелляционный суд Финляндии постановил, что беженец 1991 года рождения подглядывал за женщинами в бассейне, а также намеренно проник в женскую раздевалку в январе 2016-го.

Ранее районный суд Оулу признал просителя убежища виновным и обязал выплатить штраф в 180 евро за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает fontanka.fi со ссылкой на издание Ilta-Sanomat.

Сам беженец не согласен с приговором. По его словам, во время проникновения в раздевалку он был одет и не совершал никаких противозаконных действий. Однако у женщин было другое мнение на этот счет. В частности, они настаивали, что приезжий не покинул женскую раздевалку, как только заметил, что попал не туда. Более того, пострадавшие указывают, что он подошел к ним вплотную и не переставал разглядывать.

Наверх