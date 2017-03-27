Беженец получил штраф за подглядывание за финками в бассейне

Ранее районный суд Оулу признал просителя убежища виновным и обязал выплатить штраф в 180 евро за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает fontanka.fi со ссылкой на издание Ilta-Sanomat.

Сам беженец не согласен с приговором. По его словам, во время проникновения в раздевалку он был одет и не совершал никаких противозаконных действий. Однако у женщин было другое мнение на этот счет. В частности, они настаивали, что приезжий не покинул женскую раздевалку, как только заметил, что попал не туда. Более того, пострадавшие указывают, что он подошел к ним вплотную и не переставал разглядывать.