В Тапа прибыла вторая часть техники французских военнослужащих

Франция предоставила для дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО 300 военнослужащих и различную военную технику, в том числе танки Leclerc, которые прибудут в Эстонию в среду, сообщил главный штаб Сил обороны. В снаряжение французских военнослужащих входят также боевые машины пехоты VBCI и бронемашины VAB. Французские военнослужащие будут служить в Тапа в течение последующих восьми месяцев, а затем им на смену придут датские.

Эстонские военнослужащие ранее сотрудничали с французскими в рамках операции в ЦАР и антипиратской операции Atalanta.

В состав боевой группы входит около 1200 военнослужащих из стран-союзников. Соединенное Королевство сообщило, что его вклад в группу составляет броневое подразделение, в котором более 800 военнослужащих, а в его вооружение входят танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронемашины.

Лидеры 28 входящих в НАТО стран на состоявшемся в июне прошлого года в Варшаве саммите решили в связи с изменениями в климате безопасности разместить батальонные боевые группы в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Командование размещаемой в Эстонии боевой группировки возложено на Великобританию, свой вклад вносят также Франция и Дания.