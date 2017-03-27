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Постпред США при ООН заявила о невозможности отказа от ядерного оружия

Rus.Postimees.ee
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Никки Хейли. | ФОТО: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP/Scanpix

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что в настоящее время нельзя отказаться от ядерного оружия, передает Reuters.

«Я не желаю чего-то большего, чем то, чтобы моя семья жила в мире без ядерного оружия. Но мы должны быть реалистами. Есть здесь кто-то, кто верит, что Северная Корея согласится на отказ от ядерного оружия?» — сказала она.

Такое заявление американский дипломат сделала перед открытием конференции Генассамблеи ООН по выработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия.

США, Великобритания и Франция решили не участвовать в конференции. По словам Хейли, почти 40 стран выступили против мероприятия.

Она отметила, что США пока будут придерживаться соглашения о постепенном уменьшении ядерного оружия и нераспространении технологии его создания.

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