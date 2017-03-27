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Николай Бенцлер стал лучшим театральным актером второго плана

Rus.Postimees.ee
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Наталья Мурина-Пуустусмаа и Николай Бенцлер в спектакле Русского театра «Примадонны», который в 2010 году был одним из самых популярных у зрителя. | ФОТО: Сергей Красий

В понедельник, 27 марта, таллиннский артист Николай Бенцлер был признан лучшим актером второго плана в Эстонии по итогам 2016 года, об этом было объявлено на торжественной церемонии в вильяндиском театре "Угала".

Николай Бенцлер, знакомый как русскоязычной, так и эстоноязычной театральной публике, победил в номинации "Мужская роль второго плана". Он был награжден за роль вандала в постановке Vabalava "Изгнание, или Хроника одного яблока" и роль в спектакле "Я скорее станцую с тобой" (Эстонский драматический театр).

Лучшим театральным актером года назван Мярт Аванди, сообщает rus.err.ee.

Премии вручаются Эстонским союзом театральных деятелей.

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