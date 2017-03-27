СМИ: фотошпионы засняли испытания в Швеции нового секретного лимузина Путина

Предположительно, заснятый фотошпионами экземпляр оснащен турбомотором V12. Ранее сообщалось, что в линейке «Кортежа» будет лимузин с мощностью двигателя около 860 л.с. Сами моторы разрабатываются с помощью специалистов Porsche. Дизайн заснятого седана класса люкс, которого западные СМИ успели окрестить «лимузином Владимира Путина», по стилистике напоминает продукцию марки Rolls-Royce и Bentley и совпадает с рассекреченными недавно эскизами моделей «Кортежа». Тем не менее, автомобиль, в силу своих габаритов, очевидно, не тянет на звание президентского лимузина.

В рамках «Кортежа» правительство хочет создать в России президентский лимузин, премиальный седан для высших чиновников, кроссовер и минивэн. В конце 2017 года в Гараж особого назначения Управделами президента должна поступить первая партия автомобилей. Их как массовое производство должно начаться во второй половине 2018-го. Бюджет проекта составляет несколько десятков миллиардов рублей.

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