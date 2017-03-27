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Мечты нужны для того, чтобы сбываться: страдающий от тяжелого заболевания четырехлетний мальчик сел за штурвал самолета

Rus.Postimees.ee
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Четырехлетний Стен побывал на месте второго пилота. | ФОТО: Скриншот из видео

Четырехлетний Стен, страдающий от серьезного недуга, осуществил свою мечту – посидеть за штурвалом настоящего самолета.

Это стало возможно благодаря эстонской волонтерской организации Minu Unistuste Päev («День моей мечты»), которая воплощает мечты тяжело или хронически больных детей. Благодаря этому мероприятию в небе над Эстонией смог полетать самый юный пилот в истории, сообщает Seitsmesed Uudised.

По словам мамы Стена Агнес, мальчику уже длительное время нравились самолеты. "Мне нравятся самолеты, потому что они могут летать. А еще они такие красивые", - сообщил Стен.

Сам мальчик видел самолеты лишь в небе, поэтому представители волонтерской организации решили воплотить мечту мальчика в жизнь. Стену удалось побывать на месте второго пилота во время получасового полета. Авиаинструктор Тоомас Уйбо сказал, что для него это был удивительный опыт. "Перед полетом мы с ним все обсудили. Изучили маршрут, посмотрели карту. Он задавал интересные вопросы", - отметил Уйбо.

Смотрите, как это было, в видеосюжете!

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