Мечты нужны для того, чтобы сбываться: страдающий от тяжелого заболевания четырехлетний мальчик сел за штурвал самолета

Это стало возможно благодаря эстонской волонтерской организации Minu Unistuste Päev («День моей мечты»), которая воплощает мечты тяжело или хронически больных детей. Благодаря этому мероприятию в небе над Эстонией смог полетать самый юный пилот в истории, сообщает Seitsmesed Uudised.

По словам мамы Стена Агнес, мальчику уже длительное время нравились самолеты. "Мне нравятся самолеты, потому что они могут летать. А еще они такие красивые", - сообщил Стен.

Сам мальчик видел самолеты лишь в небе, поэтому представители волонтерской организации решили воплотить мечту мальчика в жизнь. Стену удалось побывать на месте второго пилота во время получасового полета. Авиаинструктор Тоомас Уйбо сказал, что для него это был удивительный опыт. "Перед полетом мы с ним все обсудили. Изучили маршрут, посмотрели карту. Он задавал интересные вопросы", - отметил Уйбо.

Смотрите, как это было, в видеосюжете!