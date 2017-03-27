Суд арестовал главу предвыборного штаба Навального на десять суток

Его и Константина Широкова обвиняют в том, что они сопротивлялись эвакуации из здания. Правда, полицейские разошлись в показаниях, по какой причине они пришли эвакуировать ФБК: из-за пожара или из-за сообщения о заложенной бомбе.

"На них составлены протоколы по статье 19.3 КоАП (невыполнение законного требования сотрудников полиции). Согласно протоколам, они отказались по требованию полицейских покинуть помещение фонда, когда полицейские проводили эвакуацию из-за сообщения о готовящемся взрыве (впоследствии информация об угрозе не подтвердилась)", - сообщила представитель суда РИА "Новости" .

Руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов отметил в Twitter , что "пресс-служба суда выпустила новость про 10 суток Волкову раньше, чем судья огласил это решение".

Сначала рассматривалось дело Леонида Волкова. Как пишет издание "Медиазона" , он рассказал судье Хызыру Муссакаеву, что полицейские вошли в офис с собакой, сказав, что поступила информация о минировании, но разрешили всем остаться на местах и после осмотра ушли. В 16:30 пришли люди в штатском, один из них майор Шаруха, они попросили выйти всех, кроме Волкова. В итоге и его, и остальных сотрудников ФБК задержали и доставили в ОВД "Даниловский", куда не пускали адвоката.

По его словам, протокол был составлен задним числом и около часа ночи якобы Волков и остальные задержанные отказались выполнить требование полицейского и выйти из офиса в связи с пожарной тревогой. Днем, по словам Волкова, им были предъявлены новые протоколы, "в которых уже было сказано не про пожарную тревогу, а о том, что в здании была заложена бомба". О бомбе якобы сообщил некий Ахмед, объявив, что сам ее заложил, потому что "ненавидит торгашей".

Волков отметил, что старые протоколы из материалов дела исчезли, но адвокаты до этого сделали фотокопию. Волков попросил судью вынести частное определение по поводу фальсификации протоколов.

Адвокат Владимир Воронин указал, что в полицейских протоколах не сказано, что Волков вел себя агрессивно и препятствовал действиям полиции, так что состава преступления нет. Он попросил вернуть материалы полицейским на доработку "в связи с тем, что они были отвратительно составлены", а дело прекратить.

Напомним, что Леонида Волкова подозревают также в экстремизме. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила ранее, что ему вменяют статью 282.

Симоновский суд рассматривает дела 13 задержанных сотрудников ФБК

Руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов сказал, что Симоновский суд города Москвы рассмотрит материалы на 13 задержанных сотрудников фонда. По статье 19.3 КоАП им грозит административный штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

К 19 часам судья Павел Вершинин вынес решение по делу задержанной в офисе ФБК сотрудницы "Мемориала" Екатерины Мельниковой. По обвинению в неповиновении полицейским он назначил Мельниковой семь суток административного ареста, сообщается в Twitter директора ФБК Романа Рубанова.

Сотрудницу ФБК Марию Захарову другой судья оштрафовал на тысячу рублей, сообщила в Twitter ее адвокат Татьяна Соломина.

В Тверском районном суде Москвы сегодня состоялся процесс над основателем ФБК Алексеем Навальным, который был задержан накануне во время участия в несанкционированной акции против коррупции в Москве. Суд назначил оппозиционеру штраф в размере 20 тыс. рублей и 15 суток ареста.