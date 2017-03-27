Жители Эстонии вызывают скорую помощь в случае сильного похмелья или при небольшой температуре у ребенка

В Министерстве социальных дел считают, что снизить ненужную нагрузку на скорую помощь можно будет, например, за счет центров семейных врачей, где будут трудиться множество семейных врачей, которые могли бы принимать пациентов с 8 до 20 часов, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Глава Союза скорой помощи Аго Кыргвеэ отметил, что люди вызывают скорую помощь, так как не могут попасть к семейному в нужное им время, также, по его мнению, необходимо изменить инструкцию обработки вызовов, на основании которой диспетчеры Центра тревоги их обрабатывают.

Сейчас в Эстонии работает 102 бригады скорой помощи, которые в прошлом году по сигналу Центра тревоги выезжали на 278 тысяч вызовов, каждый из которых обходится бюджету в 130 евро.

"Я считаю, что у нас в Эстонии выстроена прекрасная система скорой помощи, предоставляющей услугу крайне высокого качества, что является достижением нашей системы, поэтому ломать ее ни в коем случае нельзя", - сообщил министр труда и здоровья Евгений Осиновский, отметив, что для снижения нагрузки на скорую, министерство планирует увеличить расходы на семейных врачей.