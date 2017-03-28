Брошенные дома сбрасывают на государство

«Люди умирают, наследники отказываются от квартир, и они переходят самоуправлению», - сказал Тийт Лиллеметс, который является заместителем мэра Кохтла-Ярве по частям города Ахтме, Ору и Вийвиконна.

Отданные государству квартиры – одиночные, находящиеся в разных домах, разных районов города (Сомпа, Ору, Ахтме, Кохтла-Ярве). Их содержание обходилось городу более чем в 45 000 евро в год? «За эти деньги можно было сделать в городе какие-то дела», - признался Лиллеметс.

Город пытался продать эти квартиры, но безуспешно: «Раньше их покупали россияне, но сейчас там кризис и никто не покупает».

Столкнувшийся с проблемой город решил ее так, что спихнул брошенную недвижимость на плечи государства: «Это не коварный план города, это возможность, данная законами. Если закон это предусматривает, то почему нет?» - сказал Лиллеметс. Он добавил, что раньше от такой недвижимости в пользу государства отказывались только частные лица. «Но ни одно самоуправление не решалось сделать то же самое».

Когда и сколько обесценившихся квартир пустеющий шахтерский город в ближайшее время еще передаст государству, Лиллемент сказать не смог. Это зависит от решения городского собрания. По словам чиновника, государство не может воспрепятствовать передаче обесценившейся недвижимости: «Если они захотят изменить Закон о вещном праве, тогда будет видно, что они еще выдумают», - признался вице-мэр. Он добавил, что государству, конечно, было бы проще нагрузить самоуправление такой недвижимостью.

Простая сделка у нотариуса

По словам советника отдела государственного имущества Министерства финансов Вероники Илсьян, передать брошенную недвижимость просто. Отказывающийся от квартиры собственник оформляет у нотариуса сделку, у государства, как у будущего владельца, разрешения на это спрашивать не нужно, в Крепостную книгу вносится соответствующая запись, и государство становится собственником недвижимости, а значит, должно оплачивать связанные с квартирой счета: «У министерства нет правового основания для спора (отказа от квартиры)».

Если до сих пор министерство передавало единичные объекты заброшенной недвижимости AS Riigikinnisvara (RKAS), то теперь от этой практики отказались, поскольку проблема оказалась больше ожидаемого.

«При передаче квартиры у RKAS возникают дополнительные расходы, например, на заказ экспертной оценки, на оплату работы аудитора и нотариуса и так далее. Во многих случаях, расходы по содержанию превышают стоимость недвижимости. Многие квартиры передаются с ценностью в один евро, поскольку они находятся в очень плохом состоянии», - сказал Илсьян.

По словам руководителя отдела планирования Министерства финансов Тийта Ойдъярве, можно опасаться, что речь идет об углубляющейся проблеме, поскольку, согласно прогнозу Департамента статистики, сокращение численности населения в Эстонии продолжается, а в некоторых уездах в ближайшие пару десятков лет, оно может сократиться на пятую часть. «Даже если в Эстонии в целом сальдо внутренней миграции стало устойчиво позитивным, как и по всей Европе у нас продолжается переселение людей в города, поэтому количество брошенных квартир в уездах будет неизбежно увеличиваться», - сказал чиновник.