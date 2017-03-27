Фото и видео: в Ласнамяэ в ДТП пострадал пятилетний ребенок

Фото и видео: в Ласнамяэ в ДТП пострадал пятилетний ребенок1
27. март 2017 21:41
В понедельник в 17.45 в Таллинне на улице Уссимяэ произошло ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок, пишет Tallinncity.
По сообщению пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в столичном районе Ласнамяэ на улице Уссимяэ водитель автомобиля Škoda резко затормозил, чтобы избежать столкновения с находившимся спереди автомобилем. В результате действий водителя находившийся на переднем сиденье автомобиля 5-летний ребенок ударился о лобовое стекло.
Ребенок находился в детском кресле. Следствие должно установить обстоятельства произошедшего.
Скорая помощь доставила ребенка в больницу. Информация о серьезности полученных травм отсутствует.