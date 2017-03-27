Фото и видео: в Ласнамяэ в ДТП пострадал пятилетний ребенок

По сообщению пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в столичном районе Ласнамяэ на улице Уссимяэ водитель автомобиля Škoda резко затормозил, чтобы избежать столкновения с находившимся спереди автомобилем. В результате действий водителя находившийся на переднем сиденье автомобиля 5-летний ребенок ударился о лобовое стекло.

Ребенок находился в детском кресле. Следствие должно установить обстоятельства произошедшего.

Скорая помощь доставила ребенка в больницу. Информация о серьезности полученных травм отсутствует.