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В игре против Хорватии наставник сборной Эстонии намерен дать шанс новичкам

Sports.ee
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ФОТО: Liis Treimann

Футболисты сборной Эстонии во вторник проведут первый в этом году домашний матч. Соперником эстонской сборной в товарищеском матче будет национальная команда Хорватии. Главный тренер хозяев поля Мартин Рейм планирует посмотреть в деле новичков.

"К нам приехал сильный соперник, который, по всей видимости, захочет доминировать на протяжении всего матча, поэтому нам придется сконцентрироваться на обороне и попробовать реализовать свои собственные задумки в атаке", - рассказал полузащитник сборной Эстонии Константин Васильев.

В Эстонию хорватская команда приехала без нескольких ведущих игроков - Иван Ракитич, Лука Модрич, Марио Манджукич и вратарь Даниел Субашич получили возможность отдыха и остались дома, пишет rus.err.ee.

"Хорватская команда очень сильная и нам надо выставить самый сильный состав, но в то же время матч с хорватами - это еще и возможность посмотреть в деле и других игроков. Пару изменений будет, так как я хочу увидеть тех, кого смог бы использовать в будущем. Надо посмотреть в каком они состоянии и как могут играть", - рассказал Рейм.

Матч между сборными Эстонии и Хорватии состоится во вторник, 28 марта, в 19.00 на стадионе "Лиллекюла".

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