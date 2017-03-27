В игре против Хорватии наставник сборной Эстонии намерен дать шанс новичкам

"К нам приехал сильный соперник, который, по всей видимости, захочет доминировать на протяжении всего матча, поэтому нам придется сконцентрироваться на обороне и попробовать реализовать свои собственные задумки в атаке", - рассказал полузащитник сборной Эстонии Константин Васильев.

В Эстонию хорватская команда приехала без нескольких ведущих игроков - Иван Ракитич, Лука Модрич, Марио Манджукич и вратарь Даниел Субашич получили возможность отдыха и остались дома, пишет rus.err.ee.

"Хорватская команда очень сильная и нам надо выставить самый сильный состав, но в то же время матч с хорватами - это еще и возможность посмотреть в деле и других игроков. Пару изменений будет, так как я хочу увидеть тех, кого смог бы использовать в будущем. Надо посмотреть в каком они состоянии и как могут играть", - рассказал Рейм.

Матч между сборными Эстонии и Хорватии состоится во вторник, 28 марта, в 19.00 на стадионе "Лиллекюла".