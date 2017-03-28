Фото: Борис Джонсон отменил визит в Москву, Захарова опубликовала на него карикатуру

В посольстве подчеркнули, что руководитель внешнеполитической службы королевства "с нетерпением ждет возможности возобновления визита как можно скорее", пишет Newsru.

После этого на сайте МИД РФ появилось сообщение, что министр иностранных дел России Сергей Лавров по инициативе британской стороны обсудил по телефону с Джонсоном вопросы подготовки визита последнего в Москву. "В ходе беседы были обсуждены вопросы подготовки планируемого в ближайшее время рабочего визита в Москву главы МИД Великобритании", - говорится в сообщении. О планах Джонсона посетить Россию стало известно 4 марта, соответствующий анонс был опубликован на сайте британского правительства. Однако сам визит обсуждался давно, в частности во время встречи премьера Британии Терезы Мэй и президента России Владимира Путина в Китае в сентябре 2016 года, отмечает РИА "Новости".

Ключевыми темами визита должны были стать двусторонние отношения, ситуация в Сирии и на Украине. При этом в британском МИДе подчеркнули, что поездка Джонсона не будет означать, что страны возвращаются к полноценным двусторонним отношениям. Последний раз глава МИД Британии посещал Россию весной 2012 года.

В МИД РФ подвели итоги конкурса карикатур на Джонсона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отмену визита "ноу-хау в дипломатии". "Какие же они интересные: о визите в Москве никто не объявлял, а отменить не забыли. Какое-то ноу-хау в дипломатии", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она воспользовалась сообщением о переносе визита, чтобы объявить победителя конкурса на лучшую карикатуру по мотивам публикации Daily Mail от 28 января 2017 года, согласно которой Джонсон "пришел в ярость из-за того, что официальному представителю МИД России Марии Захаровой было отправлено приглашение посетить мероприятие палаты общин". Автором лучшей, по версии Захаровой, карикатуры оказался Роман Пешков из Московского союза художников.