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«АК»: скорая помощь перестала заниматься главной задачей - спасать людей

Rus.Postimees.ee
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Скорая помощь. Иллюстративное фото. | ФОТО: Mihkel Maripuu

В 2014 году парамедики осуществили 600 реанимаций или процедур по оживлению человека, что составляет менее 1% от вызовов.  Вместо спасения жизней, бригады медиков вынуждены сбивать температуру, выписывать больничный и заниматься другой ежедневной работой семейных врачей.

По мнению главы Союза скорой помощи Аго Кыргвеэ, Центр тревоги должен подчиняться помимо МВД еще и Министерству социальных дел, чтобы специалисты центра владели медицинской тематикой, сообщает Rus.Err со ссылкой на «Актуальную камеру».

В Министерстве социальных дел сообщили, что снизить нагрузку на скорую должны планируемые центры семейных врачей.

Помимо снижения нагрузки на скорую, в будущем не исключено объединение скорой и пожарной служб.

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