«АК»: скорая помощь перестала заниматься главной задачей - спасать людей
28. март 2017 07:17
В 2014 году парамедики осуществили 600 реанимаций или процедур по оживлению человека, что составляет менее 1% от вызовов. Вместо спасения жизней, бригады медиков вынуждены сбивать температуру, выписывать больничный и заниматься другой ежедневной работой семейных врачей.
По мнению главы Союза скорой помощи Аго Кыргвеэ, Центр тревоги должен подчиняться помимо МВД еще и Министерству социальных дел, чтобы специалисты центра владели медицинской тематикой, сообщает Rus.Err со ссылкой на «Актуальную камеру».
В Министерстве социальных дел сообщили, что снизить нагрузку на скорую должны планируемые центры семейных врачей.
Помимо снижения нагрузки на скорую, в будущем не исключено объединение скорой и пожарной служб.