«АК»: скорая помощь перестала заниматься главной задачей - спасать людей

По мнению главы Союза скорой помощи Аго Кыргвеэ, Центр тревоги должен подчиняться помимо МВД еще и Министерству социальных дел, чтобы специалисты центра владели медицинской тематикой, сообщает Rus.Err со ссылкой на «Актуальную камеру».

В Министерстве социальных дел сообщили, что снизить нагрузку на скорую должны планируемые центры семейных врачей.

Помимо снижения нагрузки на скорую, в будущем не исключено объединение скорой и пожарной служб.